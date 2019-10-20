Cem Yılmaz ile Defne Samyeli neden ayrıldı?

Geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrıldığı iddia ediliyor. Posta gazetesinden Eylem İpek Şafak, yazısında, Defne Samyeli ile yeni filminin heyecanını yaşayan Cem Yılmaz'ın ayrılığınının nedeninin kıskançlık olduğunu belirtiyor.

Çiftin yakın çevresine göre çok konuşulan ilişkiyi bitiren sebep kıskançlık.

İddialara göre sürpriz ayrılık kararının ardından Defne Samyeli'nin ilk işi Cem Yılmaz'la birlikte kaldığı Levent'teki villadan ayrılmak oldu. Cem Yılmaz'la yaklaşık 10 gün önce ayrıldığı öğrenilen Samyeli, eşyalarını toplayıp Göktürk’teki evine taşınmış. Ayrılık nedeniyle üzgün olan çift, bu konuyla ilgili bir süre sessiz kalmayı tercih ediyor.