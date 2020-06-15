Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,838
  • 7,699
  • 378.342
  • 109517
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Cem Yılmaz Babalar Günü'nü karıştırdı, olanlar oldu!
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:03 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz Babalar Günü'nü karıştırdı, olanlar oldu!

Cem Yılmaz Babalar Günü'nü karıştırdı, olanlar oldu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Babalar Günü'nün tarihini karıştırdığını ve oğluyla babası arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından tiye alarak anlattı.

Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 21 Haziran’da kutlanacak olan Babalar Günü’nü bugün zannederek babasının gününü kutladığını, çocuğunun da kendisini arayarak aynısını yaptığını ifade etti. Yılmaz, söz konusu olay için “Mis gibi kafalar, kuşak boyu” yorumunu yaptı.

Cem Yılmaz’ın tweeti şöyle;

“Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü’nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü’nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu…”

Adalet Bakanı duyurdu: Yarından itibaren başlıyor
Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
FETÖ'nün işkence taktiğini itiraf etti! Doğu'da hain temizliği
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Operasyondan ilk görüntüler
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!