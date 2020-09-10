Cem Yılmaz 5 milyonluk aracını test etti

Levent’teki evinden çıkıp Etiler’in arka sokaklarında yeni gözdesini test eden Cem Yılmaz, 20 dakikalık gezintisi sonrası rotasını yine Levent’te bulunan ofisine çevirdi.

Milliyet'in haberine göre; arabadan indiği sırada görüntülendiğini fark eden Yılmaz’a bir televizyon muhabirinin, "Sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?" sorusuna komedyen, ”Neden yapalım?" cevabını verdi.

SPOR ARACINA SERVET ÖDEDİ

"Özel olacaktı" diyen muhabire Yılmaz, tebessüm ederek karşılık verdi. Gülümsemesine rağmen soruları yanıtlamayan komedyenin yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı. Sınırlı sayıda üretilen spor aracının değeri 5 milyon TL... Cem Yılmaz’ın yeni gözdesinin plakasının oğlu Kemal’in adını simgelediği gözlerden kaçmadı.