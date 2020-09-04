Cem Yılmaz: 1975'te her şey çok güzeldi

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 47 yaşındaki Cem Yılmaz, 1975 yılında çekilmiş olan bir karesini takipçileriyle paylaştı.

'1975'TE HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Ünlü komedyenin "1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Yılmaz'ın oğlu Kemal ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.