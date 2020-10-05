Cem Özer'in özel fotoğrafları ifşa oldu! Jet açıklama geldi

Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. "Söylemezsem Olmaz" programında açıklanan olayın ardından Cem Özer sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hata yaptığını kabul eden Cem Özer taciz iddiasını reddetti ve eşinden özür diledi.

Cem Özer, eşi Pınar Dura ile birlikte kamera karşısına geçerek, "Kamuoyuna açıklama: Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" dedi.

BASIN DANIŞMANINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cem Özer ayrıca basın danışmanı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve Yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Sayın Basın Mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile işbirliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz."