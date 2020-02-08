Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? İlkim Karaca kaç yaşında, nereli?

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cem Karaca, bugün aramızdan ayrılışının 16. yıldönümünde anılıyor. Cem Karaca'nın sevenleri eşi İlkim Karaca hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Cem Karaca ve İlkim Karaca hayatlarını 2001 yılında birleştirmişti. Cem Karaca, 2004 yılında aramızdan ayrıldı. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca hakkında merak edilenler haberimizde..

CEM KARACA'NIN EŞİ İLKİM KARACA KİMDİR?

Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca 1960 yılında doğdu. Çeşitli üniversitelerde okudum ama hiçbirini bitirmedi. En son İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu. Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını bestelemiştir.

İstanbul Radyosu’nda Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo’da da işe başladı. Başında üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı.

İlkim Karaca, geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katıldı.

İKLİM KARACA'DAN KIRAÇ'A HEDİYE

Merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, Cem Karaca'nın kullandığı son gözlüğü önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alan Şarkıcı Kıraç'a hediye etti. İlkim Karaca, Kıraç'a "Manevi oğlumuz" olarak hitap etti.