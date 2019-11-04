Cem Belevi: Şöhret boş iş

Yeni single çalışması “Farkında mısın” adlı şarkısını ilk kez seslendiren Belevi, kendisini dinlemeye gelenlerden beğeni topladı. Yapmış olduğu 'Ünlülük boş iş' açıklaması çok konuşulan Cem Belevi “Ünlülük boş iş, hala bunun arkasındayım. Hiçbir şey olamayan ünlü oluyor bu devirde. Onu görüyoruz. O yüzden bu kategorilerin içinde olmak, bazen o listede olmak beni acıtıyor. Ben anlamlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Şarkılarım ve oynadığım dizilerimle insanların hayatına dokunduğumu düşünüyorum” dedi.