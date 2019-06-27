Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7751
  • 6,5684
  • 261.055
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çekişmeli değil anlaşmalı boşandı

Çekişmeli değil anlaşmalı boşandı

Çekişmeli değil anlaşmalı boşandı

Bir buçuk yıldır evli olan Feyza Aktan ile Özcan Deniz anlaşmalı olarak boşandı.

Neslihan KESKİN

Dava dilekçesinde Aktan’ın evlilikteki sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia eden Deniz, 1 yaşındaki oğlu Kuzey'in velayetinin kendisine verilmesini istedi. Ancak Deniz’in eşine karşı çekişmeli olarak açtığı dava, anlaşmaya döndü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma 15 dakika sürdü. 

Kuzey'in velayeti ortak

Duruşma sonunda Deniz, üzgün olan eşine sarılarak destek oldu. 1 yaşındaki çocuğun üstün yararı için mahkemenin, anlaşmalı boşanma protokolüne göre ortak velayet düzenlemesi yaptığı öğrenildi. Tarafların birbirlerinden tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı ise yayın yasağı olması nedeniyle öğrenilemedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş iddia! Geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Şimdiye Kadar İzlediğim En Güzel Gol Sevinci

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'da "Armiya-2019" forumu başladı

Bu çiçeği koparırsanız yandınız!