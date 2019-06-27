Çekişmeli değil anlaşmalı boşandı

Neslihan KESKİN

Dava dilekçesinde Aktan’ın evlilikteki sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia eden Deniz, 1 yaşındaki oğlu Kuzey'in velayetinin kendisine verilmesini istedi. Ancak Deniz’in eşine karşı çekişmeli olarak açtığı dava, anlaşmaya döndü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma 15 dakika sürdü.

Kuzey'in velayeti ortak

Duruşma sonunda Deniz, üzgün olan eşine sarılarak destek oldu. 1 yaşındaki çocuğun üstün yararı için mahkemenin, anlaşmalı boşanma protokolüne göre ortak velayet düzenlemesi yaptığı öğrenildi. Tarafların birbirlerinden tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı ise yayın yasağı olması nedeniyle öğrenilemedi.