Çekişmeli boşanacak

Neslihan KESKİN

Özer, daha önce koruma talebinde yer alan "Murat Akıncı'nın, kadınları ikna suretiyle dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanmak başta olmak üzere birçok suçu olduğunu öğrendim. Kendimi tehlikede hissettim" sözlerini boşanma dilekçesinde de yeniledi. Kanun gereği bir yıllık süre dolmadığı için 'çekişmeli' boşanma davası açan Özer, eşinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmadı. Sanatçı, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldırdı.