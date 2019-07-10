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Çekişmeli boşanacak

Çekişmeli boşanacak

Zerrin Özer, hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Murat Akıncı’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Neslihan KESKİN

Özer, daha önce koruma talebinde yer alan "Murat Akıncı'nın, kadınları ikna suretiyle dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanmak başta olmak üzere birçok suçu olduğunu öğrendim. Kendimi tehlikede hissettim" sözlerini boşanma dilekçesinde de yeniledi. Kanun gereği bir yıllık süre dolmadığı için 'çekişmeli' boşanma davası açan Özer, eşinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmadı. Sanatçı, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldırdı.

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