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  3. Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Elçin Sangu, yeniden ekranlara dönüyor. Sangu'nun boy göstereceği yeni proje de belli oldu.

Geçen sezon Kıvanç Tatlıtuğ ile "Çarpışma" dizisinde başrolü paylaşan Elçin Sangu'nun yeni projesi merakla bekleniyordu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun, Most Production imzalı "İzmir'in Kızları" adlı müzikal ile imza aşamasında olduğu öğrenildi.

KİMİNLE PARTNER OLACAK?

Aralık ayında sahnelenmesi planlanan müzikli oyunu Gaye Cankaya yönetecek. Sezen Aksu şarkılarından yola çıkılarak yazılan müzikli gösteri için Elçin Sangu'ya başrol teklif edilmesinin özel nedeni ise sesinin güzelliği ve opera bölümü mezunu olması... Sangu'nun müzikalde kiminle partner olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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