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  3. Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor...

Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor...

Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor...

Show TV'nin iddialı dizisi Çarpışma'da bir ayrılık yaşanacak. Usta oyuncu Şebnem Sönmez bu hafta ekranlara veda edecek...

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği 'Çarpışma' dizisi, ekran macerasını 30 Mayıs'ta noktalıyor. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide finale haftalar kala heyecanın dozu da artıyor.

Senaryosunu başarılı kalem Ali Aydın'ın yazdığı dizide Kadir Adalı'nın (Kıvanç Tatlıtuğ) annesi Asiye'yi usta oyuncu Şebnem Sönmez canlandıyor. Çarpışma cephesinden son gelen haberlere göre güçlü oyunculuğuyla seyircide duygu seli yaşatan Şebnem Sönmez diziye veda edecek. (Medyatava)

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