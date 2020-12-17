Caroline Yılmaz'ın Serdar Ortaç itirafı: 10 yıl boyunca sanal aşk yaşadık
Serdar Ortaç ile bir şarkıya düet yapmasının ardından yollarını ayıran Caroline Yılmaz ünlü şarkıcı hakkında yıllar sonra bomba bir itirafta bulundu. Yılmaz'ın itirafı herkesi şaşkına çevirdi.
Ünlü şarkıcı Caroline Yılmaz 'Sie lieght in meinen armen' adlı şarkıya Türkçe sözler yazmasının ardından geçtiğimiz gün klip çekmek için Levent’te bir stüdyoda kamera karşısına geçti.
Yapımcı Ramiz Özbey sevgilisi Caroline Yılmaz’ı bir an olsun yalnız bırakmazken klip Terminator' ve 'Star Trek' gibi filmleri andıran bir formatta çekildi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmeyen Yılmaz, Serdar Ortaç'la 10 sene sanal mecra üzerinden sohbet edip aşk yaşadığını dile getirdi. Yılmaz konuyla ilgili, 'Kim olduğunu bilmeden 10 sene boyunca yazıştık. Bana kim olduğunu söylemedi sadece adını biliyordum soyadını söylemedi. Beste yapmayı ondan öğrendim' dedi.
Serdar Ortaç, Seçil Gür için Caroline Yılmaz ile olan 4 şarkılık anlaşmasını feshetti.