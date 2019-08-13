Cansu Dere'den özel hayatına dair samimi açıklamalar...

Cansu Dere, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “İş hayatım gibi o da zor oluyor. Bir şey olursa zaten bilirsiniz, yalan söylemem. Hayatıma biri girerse açıklarım” şeklinde konuştu. Evliliğe daha hazır olamadığını söyleyen Dere, çocuk özleminin de olmadığını belirtti.