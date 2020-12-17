Caner Cindoruk Sadakatsiz'de oynadıkça seyirci sinir olmaya başladı!

Son zamanların en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin paylaştığı dizi birçok kişi tarafından beğenilirken zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalıyor. Dizide Volkan karakterine hayat veren Cindoruk, başarılı performansıyla adete ekran başındakileri uyuz ediyor.



Dizide eski eşi Asya ile ilgili gösterdiği davranış ve tavırlardan dolayı izleyici tarafından hiç sevilmeyen Volkan karakteri sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuluyor. İşte Sadakatsiz dizisinde Volkan karakteri ile ilgili yapılan ilginç yorumlardan bazıları...

-“Volkan bu kadar da ileriye gidemezsin ya olur da bu kadarı da olmaz.”

-“Volkan sen nasıl bir insansın, şeytanın erkekte ruh bulmuş halisin.”

-“10 dakika izliyorum, 1 saat sövüyorum.”

-“İnsanları kendinden tiksindiriyor.”

-“Volkan’ın Asya’yı içten içe özleyip, kıvranışına güldüm hem de sinsi hareketlerine sinir oldum.”

-“Volkan, aşırı iğrenç. Asya, zamanında hata etmiş.”

-“Volkan’dan tiksiniyorum. Hem aldatıyor hem üste çıkmaya çalışıyor. Bölüm bitene kadar adama saydırıyorum resmen. İzlerken saydıran tek ben miyim?”

-“Allah herkesi Volkan gibi karaktersizlerden korusun.”

-“Adamın gırtlağına yapışasım geliyor.”

-“Rabbim hiçbir kadının karşısına Volkan gibi erkekleri çıkartmasın.”