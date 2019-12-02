Can Yaman'ın 'Libidosu düşük' sözlerine Selen Soyder'den jet yanıt!

Hatta TRT1'de yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partneri Selen Soyder’e “Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım” diyerek göndermede bulunmuştu. Bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Selen Soyder ise “Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım” dedi.

SELEN SOYDER VE CAN YAMAN ARASINDA NELER OLMUŞTU?

İkili 2016 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinin setinde kavga etmiş ve olay mahkemeye taşınmıştı.

Senaryodaki kavga sahnesi yüzünden çıkan tartışmada Selen Soyder, Can Yaman’ı “Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin?” diye uyarınca olanlar olmuştu. Bu sözlere sinirlenen Yaman ise “Kolaysa gel de sen oyna” demiş. Soyder de, oyuncuya doğru konuşmasını söylüyor. Bu sözlerle ortam iyice gerilince, çift kahve fincanlarını fırlatıp, olayın büyümesine sebep olmuştu.

Yönetmenin araya girmesiyle kavga son bulsa da Selen Soyder, eşinin isteği üzerine sete korumalarla gelmiş. Sonra da yapım şirketine bildirimde bulunup, diziden ayrılmış ve partnerini mahkemeye vermişti.

Geçen yıl sonuçlanan hakaret davasında, 7 bin 830 TL cezaya çarptırılan Can Yaman ise, bu parayı ödemeyeceğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.