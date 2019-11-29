Can Yaman'ın 'Kıvanç'ın dizileri İspanya'da izlenmiyor' sözleri Kıvanç Tatlıtuğ'a soruldu

Son olarak "Kıvanç’ın dizileri İspanya’da izlenmiyor" sözleriyle magazin sayfalarında konuşulan Yaman, mekana Kıvanç Tatlıtuğ’un geleceğini öğrenince apar topar partiyi terk etti. Can Yaman gittikten 15 dakika sonra Kıvanç Tatlıtuğ mekana geldi ve muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

'BENİ GAYET İYİ TANIYORSUNUZ'

Tatlıtuğ, Can Yaman’la ilgili sorular üzerine "Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim" dedi. Tatlıtuğ bu sözlerin ardından Twitter'da TT listesine de girdi.