Can Yaman'ın açıklamaları başına dert açtı! Yeni dizisi iptal edildi, İtalya'da sunuculuk yapacak

Son döneme yaptığı açıklamalar ve çirkin laflarıyla damga vuran oyuncu Can Yaman'a ikinci şok geldi. Yakında yeni dizisinin çekimleri için hazırlıklara başlayan Yaman, yapımcısı Faruk Turgut’tan veto yedi. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman’ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya’daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.

'ÇİZMEYİ AŞTI'

Yaman’ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut “Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz” dedi. Ayrıca Faruk Turgut, Yaman'ı Kıbrıs'a gönderdiğini, gelince de oyuncunun yurt dışına gideceğini belirtti.

İTALYA'DA SUNUCU OLACAK!

Öte yandan Can Yaman'ın İtalya'daki Survivor programının sunuculuğunu kabul ettiği öğrenildi. Şimdilerde konuşma yasağı olan Yaman, yapımcısı Faruk Turgut'un sözünden uzun bir süre çıkamayacak.