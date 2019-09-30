Can Yaman saçına ve sakalına veda edecek! Bedelli askerlik için gün sayıyor

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Can Yaman askere gidiyor. Başrollerini Demet Özdemir ile paylaşan Erkenci Kuş dizinin başrolü Can Yaman geçtiğimiz günlerde Bebek’te görüntülendi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yaman, Ocak ayında askere gideceğini duyurdu.

CAN YAMAN BEDELLİ ASKERLİK İÇİN GÜN SAYIYOR

Vatani görevini bedelli olarak 21 gün yapacak olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yapımcı Birol Güven ile film için buluştuklarını çekimlerin zamanının askerlik dönemine uğramazsa rol alacağını söyledi. “Birol bey ile bir film için buluştuk. Senaryo daha hala yazılıyor. Olgunlaşırsa askere gideceğim takvimim uyarsa” dedi.

Muhabirlerin askerlik görevi için uzun saçları ve sakalını keseceğini hatırlaması üzerine Can Yaman, “Ben saça veya sakala herhangi bir imaja bağlı değilim. İnsanlar kişisel tercihim ben böyle seviyormuşum gibi yorumluyor. Bu karakterle alakalı yarın öbür gün saçsız sakalsız olur öyle bir imaj ile çıkabilirim” şeklinde konuştu.