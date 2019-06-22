Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!

Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!

Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!

Can Yaman ile Maldivler'de tatil yapan Demet Özdemir tatilden ilk fotoğraflarını paylaştı. Güneş emolojisi ekleyerek paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bugün Maldiv tatilinde çektirdiği iki fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafların altına takipçileri 'Bu kadar güzel olmak zorunda mısın' yorumunda bulundu.

Star TV'de ekrana gelen 'Erkenci Kuş' dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman'ın uzun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili ilk başlarda bu iddiaları reddediyor, fakat bir süredir aşk sorularına yanıt vermemeyi tercih ediyordu. Bayram tatilinde Can Yaman havuzda yüzerken oyuncunun amcası, “Allah size de böyle bir evlat verir inşallah…” diye temennide bulunmuş ve Demet Özdemir’in bu sözlerle kahkaha atması partnerlerin aşkının ilanı olarak yorumlanmıştı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Yüzüme yumruk attı 
İşyerini basanı affetti
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...

Binali Yıldırım´a büyük övgü: Sosyal medyada mesaj yağdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eski halı ve kilimlerle kendi "halı saha"larını yaptılar

10 yaşında 914 metrelik zirvede!