Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bugün Maldiv tatilinde çektirdiği iki fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafların altına takipçileri 'Bu kadar güzel olmak zorunda mısın' yorumunda bulundu.

Star TV'de ekrana gelen 'Erkenci Kuş' dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman'ın uzun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili ilk başlarda bu iddiaları reddediyor, fakat bir süredir aşk sorularına yanıt vermemeyi tercih ediyordu. Bayram tatilinde Can Yaman havuzda yüzerken oyuncunun amcası, “Allah size de böyle bir evlat verir inşallah…” diye temennide bulunmuş ve Demet Özdemir’in bu sözlerle kahkaha atması partnerlerin aşkının ilanı olarak yorumlanmıştı.



