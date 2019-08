Can Yaman dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı! ABD'de en iyi erkek oyuncu seçildi

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile birlikte rol alan Can Yaman, dünya çapında bir unvan kazandı. ENews'in diziler için gerçekleştirdiği 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncu (TV’s Top Leading Man) anketinde Can Yaman pek çok yabancı rakibini ve meslektaşını geride bırakarak birinci sıraya yükseldi. Final turuna 15. sezonluk efsane dizi Supernatural'ın başrol oyuncusu Jensen Ackles ile kalan Yaman, oyların yüzde 90,1’ini aldı. Dört yıldır birinci olan Ackles ise yüzde 9.9’da kalarak birinciliği Can Yaman’a kaptırdı.

Can Yaman’ın yarıştığı dünya çapındaki tanınan 64 aktör arasında Game of Thrones’un yıldızı Kit Harrington bile vardı. Başrollerinde Cam Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş dizisi, 51 bölüm olarak Star TV ekranlarına gelmiş ve seyirci tarafından çok sevilmişti. Eonline adlı sitede Can Yaman’ı tanımayanlara, YouTube’da Erkenci Kuş dizisini izleyebilecekleri hatırlatıldı.