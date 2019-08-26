Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7978
  • 6,4495
  • 285.194
  • 97169.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Can Yaman, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Belinda Peregrin ile yakınlaştı

Can Yaman, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Belinda Peregrin ile yakınlaştı

Can Yaman, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Belinda Peregrin ile yakınlaştı

Aşk hayatıyla uzun bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman, Demet Özdemir'i çabuk unuttu. İtalya'ya giden Yaman'ın burada tanıştığı Meksikalı şarkıcı Belinda Peregrin’le samimiyeti ilerlettiği iddia edildi.

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir'le iki aşığı canlandıran Can Yaman'ın, gerçek hayatta da Özdemir ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Aşk iddialarıyla ilgili şu ana dek bir açıklama yapmayan tarafların kısa süre önce ise yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Ancak Can Yaman ve Demet Özdemir, Marmaris'te tatil yaparak kafaları karıştırmıştı. Tüm bu aşk bilmecesi çözülemezken Yaman, sağ gösterip sol vurdu. Takvim'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, önceki gün İspanyol doğumlu Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Belinda Peregrin ile sosyal medyada takipleşmeye başladı. İkilinin Instagram'daki yakınlaşması ise gözden kaçmadı.

TEK TÜRK CAN YAMAN

5 milyondan fazla takipçisi olan ve 341 kişiyi takip eden yakışıklı oyuncunun Peregrin'i sosyal medyada yakın markaja alması "Yaman çapkın iş başında" yorumu yaptırdı. Belinda Peregrin'in de Instagram'da takip ettiği 136 kişiden tek Türk'ün Can Yaman olması dikkat çekti. İkilinin geçtiğimiz günlerde İtalya gezisinde tanışıp, samimiyeti ilerlettiği iddia ediliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Aleyna bazen saçmalıyor, Şeyma için üzülüyorum'
Demet'i çabuk unuttu! O ünlüyle yakınlaştı
6 aylık hamile sunucu fenalaştı
Öykü Karayel'den 'Emine Bulut' tepkisi
Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz çifti ayrıldı
<p>Olay, 20 Haziran tarihinde saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Adnan Saygun Caddesi’ndeki bir

Patronun Kasasını Çilingire Açtırıp Böyle Soydu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

WhatsApp’tan iPhone’a özel yenilik