Can Yaman, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Belinda Peregrin ile yakınlaştı

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir'le iki aşığı canlandıran Can Yaman'ın, gerçek hayatta da Özdemir ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Aşk iddialarıyla ilgili şu ana dek bir açıklama yapmayan tarafların kısa süre önce ise yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Ancak Can Yaman ve Demet Özdemir, Marmaris'te tatil yaparak kafaları karıştırmıştı. Tüm bu aşk bilmecesi çözülemezken Yaman, sağ gösterip sol vurdu. Takvim'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, önceki gün İspanyol doğumlu Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Belinda Peregrin ile sosyal medyada takipleşmeye başladı. İkilinin Instagram'daki yakınlaşması ise gözden kaçmadı.

TEK TÜRK CAN YAMAN

5 milyondan fazla takipçisi olan ve 341 kişiyi takip eden yakışıklı oyuncunun Peregrin'i sosyal medyada yakın markaja alması "Yaman çapkın iş başında" yorumu yaptırdı. Belinda Peregrin'in de Instagram'da takip ettiği 136 kişiden tek Türk'ün Can Yaman olması dikkat çekti. İkilinin geçtiğimiz günlerde İtalya gezisinde tanışıp, samimiyeti ilerlettiği iddia ediliyor.