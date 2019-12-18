Can Yaman Brezilya'da inzivaya çekildi! 'Yanlış anlaşıldım'

Yaptığı açıklamalarla bir süredir eleştirilerin odağında olan Can Yaman, yaşanan olaylardan sonra inzivaya çekildi. Yapımcısı Faruk Turgut’un Kıbrıs’a gönderdiği oyuncu, geçtiğimiz hafta Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gitti.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Can Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye’ye dönmeyecek. Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İtalya’daki ‘Survivor’ yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul’dan ayrılacak.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Can Yaman, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi de alacak.