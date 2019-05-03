Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9787
  • 6,6783
  • 244.096
  • 93.889
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çağla Şıkel'in son reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı!

Çağla Şıkel'in son reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı!

Çağla Şıkel'in son reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı!

Çağla Şıkel'in son reklamdan aldığı ücret ağızları açık bıraktı. Ünlü manken Çağla Şıkel, Demet Akalın'ın geçen yıl reklam yüzü olduğu mobilya markasıyla el sıkıştı.

Mankenliğin yanı sıra YouTuber'lık ve sosyal medya reklamları da yapan ünlü manken, yeni anlaşması sayesinde servetine servet katacak. Geçen sene aylık kazancını 200 bin lira olarak açıklayan Çağla, sosyal medya paylaşımları için en az 7 bin lira alıyor. Demet Akalın'ın 650 bin lira aldığı reklam filminin benzerini çeken Çağla Şıkel'in bir milyon lira aldığı iddia edildi.  

Ünlü popçu Demet Akalın, reklam kampanyasının yürütüldüğü dönemde, eşi Okan Kurt'un borçları yüzünden zor günler geçirerek kendisine gelen bütün iş tekliflerini kabul etmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift ayrıldı!
Annelik iddiasını DNA çözecek
Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Misafirliğe bir yere gittiğinizde yerinizde oturmayıp sürekli iş yapanlar burada mısınız? Yalnız değ

Misafirliğe Bile Olsa Gittiğim Her Yerde Ben

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Gemiler milli yazılımla birlikte hareket edecek!