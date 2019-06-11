Çağla Şıkel ve Emre Altuğ aynı fotoğrafı paylaştı!

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile birlikte oğulları Kuzey'in mezuniyet kutlamalarına katıldı. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından mezuniyet kutlamaları öncesi fotoğraf paylaştı. Çağla Şıkel fotoğrafın altına "Kuzeyimizin mezuniyet kutlamaları için hazır ve nazırız" notunu yazdı.





Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz hafta oğulları Uzay ve Kuzey'le Türkbükü'nde objektife takılmıştı.