11 Haziran 2019 Salı 18:55 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 18:55
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ aynı fotoğrafı paylaştı!
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğullarının mutlu günü için bir araya geldi.
Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile birlikte oğulları Kuzey'in mezuniyet kutlamalarına katıldı. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından mezuniyet kutlamaları öncesi fotoğraf paylaştı. Çağla Şıkel fotoğrafın altına "Kuzeyimizin mezuniyet kutlamaları için hazır ve nazırız" notunu yazdı.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz hafta oğulları Uzay ve Kuzey'le Türkbükü'nde objektife takılmıştı.