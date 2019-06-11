  • $5,8194
  • 6,5899
  • 248.141
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 18:55 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 18:55

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ aynı fotoğrafı paylaştı!

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ aynı fotoğrafı paylaştı!

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğullarının mutlu günü için bir araya geldi.

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile birlikte oğulları Kuzey'in mezuniyet kutlamalarına katıldı. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından mezuniyet kutlamaları öncesi fotoğraf paylaştı. Çağla Şıkel fotoğrafın altına "Kuzeyimizin mezuniyet kutlamaları için hazır ve nazırız" notunu yazdı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz hafta oğulları Uzay ve Kuzey'le Türkbükü'nde objektife takılmıştı. 

Sıcak Kemoterapi (HIPEC) Nedir? Hangi Hastalara Uygulanabilir? | Doç. Dr. Mustafa Duman

<p>Bugün, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü´ne konuk olan sunucumuz Tuğba, dokumacılık mesleğini icra etm

Dokumacı Olmak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak

Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.