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  3. Çağla Şıkel sitem etti: Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!

Çağla Şıkel sitem etti: Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!

Çağla Şıkel sitem etti: Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin sınır kapılarında yaşadığı dram karşısında sessiz kalanlara sitem etti.

Şıkel, bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siz hala yediğinizi ,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin ...En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız" mesajını paylaştı. Ünlü sunucunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.


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