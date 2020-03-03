Çağla Şıkel sitem etti: Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!

Şıkel, bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siz hala yediğinizi ,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin ...En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız" mesajını paylaştı. Ünlü sunucunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.