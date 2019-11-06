Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Hastalığını çocuklarından bile sakladığı ortaya çıktı

Bir hafta rapor aldığı öğrenilen Çağla Şıkel'in, sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki bir hastaneye yattığı belirtildi. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden Şıkel'in, hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi.

"ENFEKSİYON KAPMIŞ VE VÜCUDUNU KAPLAMIŞ"

Çağla Şıkel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu şöyle anlattı: "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor."