Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!

Çağatay Ulusoy, özgün hikâyesi kendisine ait olan bir sinema filminin senaryosunu yazdı. Filmi kendisi çekmeye hazırlanan Ulusoy, geçen günlerde de Kırklareli’ne mekan bakmaya gitti. Burada objektiflere yansıyan oyuncu, görüntüsüyle ise sosyal medyada olay oldu.

GÖRENLER TANIYAMADI

Aşırı kilo aldığı görülen ünlü oyuncu hayranlarını şaşırttı. Ulusoy'un son halini görenler, 'Bu kim?' diye sordu.