Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!

İlişkileri iki yıl önce dizi setinde başlayan ve bugüne kadar hep gözlerden uzak kalan ikili, ekim 2018'deki ayrılıktan dört ay sonra "Aşk yeniden" demişti. Çift, geçen hafta sonu sessiz sedasız Göcek'e gidip baş başa aşk tazeledi.

DUYGU SARIŞIN ELE VERDİ

Deniz tutkunu çift, günlük kirası 2 bin 500 euro (16 bin 700 lira) olan yelkenliyle maviliklere açıldı. İşlerden bulduğu ilk fırsatta Duygu Sarışın'la Ege Denizi'nde gözlerden uzak vakit geçiren Çağatay Ulusoy'un iki günlük kaçamağı oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Göcek koylarında keyif çatan ikilinin tatili de "Çağatay ile Duygu, Ege'de aşka yelken açtı" yorumu yaptırdı.

Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'la çıktığı mavi turdan bu kareyi paylaştı. Oyuncu, sadece yelkenliyi görüntüleyip gizem yarattı. (Takvim)





DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Star Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.

Duygu Sarışın 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.