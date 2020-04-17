Çağatay Ulusoy'un fanları Duygu Sarışın'a hakaret yağdırdı!

Duygu Sarışın, önceki gün Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncunun uzun süredir aşkını gözlerden uzak yaşadığı Çağatay Ulusoy'un fanları, sosyal medyada Duygu Sarışın'a hakaretler yağdırdı.

Duygu Sarışın, yorumlara ne yanıt verdi, ne de yazılanları sildi. Takvim Gazetesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun kariyerine kadar dil uzatan bazı fanlar, Duygu Sarışın'ın açtığı sahte hesaplarla Çağatay Ulusoy üzerinden reklam yaptığını iddia etti.

Duygu Sarışın, ağır hakaretler karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Bir kadına yapılan psikolojik şiddet, "Bu nasıl bir duygusuzluk!" dedirtti.

Öte yandan Çağatay Ulusoy, karantina günlerini uzun süredir aşk yaşadığı Duygu Sarışın'la birlikte geçiriyor.

Villasında sevgilisiyle kalan Ulusoy, bahçesinde zaman geçiriyor. Besteler yapan oyuncu, bir yandan senaryo yazıyor. Sarışın da karantina günlerinde sağlıklı yemekler yapıyor. Çift, evlerine misafir kabul etmeyip herkesten uzak duruyor.