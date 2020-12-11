Çağatay Ulusoy'dan kaşesine 100 bin liralık zam!

Bir süredir TV ekranlarından uzak olan Çağatay Ulusoy, daha önce yer aldığı projelerde bölüm başı 150 bin TL istiyordu. 'Hakan Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren oyuncunun, yeni projeler için rakamı 250 bin TL'ye yükselttiği iddia edildi.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

23 Eylül'de 30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bıyıklı haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yaklaşık bir milyon beğeni ve yüzlerce yorum almıştı. Ulusoy, doğum günü paylaşımına, "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düşmüştü.