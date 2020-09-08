08 Eylül 2020 Salı 13:16 | Son Güncelleme:
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarını çürüten kare
İçerde dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti hakkında sık sık ayrılık iddiaları çıkıyor. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan çift, bir arkadaşlarının düğününe katıldı.
Ayrıldıkları iddia edilen Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinden ayrılık iddialarını yalanlayan bir kare geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca'nın düğün törenine katıldı.
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin birlikte yer aldıkları kare, sosyal medyada paylaşıldı. Çift, böylelikle 'ayrılık' iddialarını yalanlamış oldu.