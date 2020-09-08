Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarını çürüten kare

Ayrıldıkları iddia edilen Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinden ayrılık iddialarını yalanlayan bir kare geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca'nın düğün törenine katıldı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin birlikte yer aldıkları kare, sosyal medyada paylaşıldı. Çift, böylelikle 'ayrılık' iddialarını yalanlamış oldu.