Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4876
  • 8,8347
  • 462.089
  • 1094.07
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarını çürüten kare
08 Eylül 2020 Salı 13:16 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarını çürüten kare

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarını çürüten kare

İçerde dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti hakkında sık sık ayrılık iddiaları çıkıyor. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan çift, bir arkadaşlarının düğününe katıldı.

Ayrıldıkları iddia edilen Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinden ayrılık iddialarını yalanlayan bir kare geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca'nın düğün törenine katıldı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin birlikte yer aldıkları kare, sosyal medyada paylaşıldı. Çift, böylelikle 'ayrılık' iddialarını yalanlamış oldu.

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında savcı mütalaasını açıkladı
Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Meksika'da akıllara durgunluk veren olay: Hacze giden polis işkenceyle karşılaştı
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
BDDK'dan kredi kartlara yeni düzenleme: Vatandaş mevduatı kadar limit yükseltebilecek
Muharrem İnce nereye gidiyor?

Muharrem İnce nereye gidiyor?

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor