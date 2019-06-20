Buse Varol'un yükselişi! O rakamı da geçti...
Buse Varol sosyal medyayı etkili kullanmaya devam ediyor. Instagram'da sıkça reklam alan Buse Varol'un takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.
Buse Varol sosyal medyada gündelik hayatında yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabı da hızla yükseliyor. Buse Varol'un Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1 milyonu geçti.
Buse Varol geçtiğimiz gün eşi Alişan'a yaptığı doğum günü sürprizi ile çok konuşulmuştu. Alişan için hazırlanan doğum günü kutlamasına Fatih Ürek, Demet Akalın gibi ünlü isimler de katılmıştı.