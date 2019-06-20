Buse Varol'un yükselişi! O rakamı da geçti...

Buse Varol sosyal medyada gündelik hayatında yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabı da hızla yükseliyor. Buse Varol'un Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1 milyonu geçti.

Buse Varol geçtiğimiz gün eşi Alişan'a yaptığı doğum günü sürprizi ile çok konuşulmuştu. Alişan için hazırlanan doğum günü kutlamasına Fatih Ürek, Demet Akalın gibi ünlü isimler de katılmıştı.