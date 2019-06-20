Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7626
  • 6,5214
  • 256.278
  • 94.527
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Buse Varol'un yükselişi! O rakamı da geçti...

Buse Varol'un yükselişi! O rakamı da geçti...

Buse Varol'un yükselişi! O rakamı da geçti...

Buse Varol sosyal medyayı etkili kullanmaya devam ediyor. Instagram'da sıkça reklam alan Buse Varol'un takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.

Buse Varol sosyal medyada gündelik hayatında yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabı da hızla yükseliyor. Buse Varol'un Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1 milyonu geçti.

Buse Varol geçtiğimiz gün eşi Alişan'a yaptığı doğum günü sürprizi ile çok konuşulmuştu. Alişan için hazırlanan doğum günü kutlamasına Fatih Ürek, Demet Akalın gibi ünlü isimler de katılmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL
Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
<p>Sabahları uykumu alamadan uyanınca ben</p>

Bu Sabah da Erken Uyandık

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Minik sincabın son hali duygulandırdı