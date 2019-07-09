Buse Varol'un o fotoğrafını gören takipçileri şaştı kaldı!
Buse Varol dün doktoru Furkan Kayabaşoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü oyuncu ve doktorunun benzerliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Buse Varol'un paylaştığı fotoğrafa takipçileri 'Allah'ım ya bu kadar birbirine benzeyen görmedim kardeş sandım' yorumlarında bulundular.
Buse Varol sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Güzel oyuncu dün doğum sürecinde yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı. Buse Varol'un bu paylaşımının ardından doktoru Furkan Kayabaşoğlu ile benzerliği sosyal medyada olay oldu.
İŞTE BUSE VAROL'UN FOTOĞRAFINA GELEN O YORUMLAR
Allah'ım ya bu kadar birbirine benzeyen görmedim kardeş sandım çok tatlısınız
Kardeş gibi benziyorsunuz
Ayni abiniz gibi çok benziyorsunuz
Yorumlari okumasam abi kardes olduklarini sanirdim. Ben mi birtek cok benzettim acaba.
Ben ilk başta abiniz sandım çok benziyorsunuz.
O kadar size benziyo ki ağbinız sandım
Doktorunuzdan çok abinize benziyo birbirinize benziyosunuz gerçekten
Ben sizi kardeş sandım nasıl bir benzerlik böyle
Çok benziyorsunuz kardeş gibi