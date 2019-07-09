Buse Varol'un o fotoğrafını gören takipçileri şaştı kaldı!

Buse Varol sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Güzel oyuncu dün doğum sürecinde yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı. Buse Varol'un bu paylaşımının ardından doktoru Furkan Kayabaşoğlu ile benzerliği sosyal medyada olay oldu.







İŞTE BUSE VAROL'UN FOTOĞRAFINA GELEN O YORUMLAR

Allah'ım ya bu kadar birbirine benzeyen görmedim kardeş sandım çok tatlısınız

Kardeş gibi benziyorsunuz

Ayni abiniz gibi çok benziyorsunuz

Yorumlari okumasam abi kardes olduklarini sanirdim. Ben mi birtek cok benzettim acaba.

Ben ilk başta abiniz sandım çok benziyorsunuz.

O kadar size benziyo ki ağbinız sandım

Doktorunuzdan çok abinize benziyo birbirinize benziyosunuz gerçekten

Ben sizi kardeş sandım nasıl bir benzerlik böyle

Çok benziyorsunuz kardeş gibi