Buse Varol'dan eşi Alişan'a sürpriz! Büyük şaşkınlık yaşadı

Buse Varol'dan eşi Alişan'a romantik sürpriz... Buse Varol, Alişan'ın 43.yaş günü için çok özel bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Alişan doğum günü alanına geldiğinde kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Alişan için düzenlenen organizasyonda A'dan Z'ye her şey düşünülmüştü. Alişan'ı bu mutlu gününde dostları yalnız bıraktı. Buse Varol sosyal medya hesabından da duygusal bir doğum günü mesajı yayınlandı.









Buse Varol aile fotoğraflarının olduğu paylaşıma "İyi ki doğdun gördün mü bak 43 oldun. Gönlüm isterdi ki 30 lu yaşlarında tanıyayım seni ama geç kalmış sayılmam heralde. Çünkü seni yaşamak, tanımaktan daha güzel inan sevgilim... Bana bu dünyadaki Aşk'ı yaşattın, daha ne isteyebilir ki bi insan? Hayata seninle en güzel ortaklığımızı bırakıcaz, ne büyük nimet Oğlumuz çok şanslı senin gibi bir babası olduğu için Kalbin hep böyle kalsın; Yumuşacık, merhametli ve aşk dolu... Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Kocam Evimin direği" notunu düştü.



