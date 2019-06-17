Alişan ve Buse Varol'dan karşılıklı övgüler: Daha 4 ayda...

Buse Varol, dün Babalar Günü paylaşımında eşi Alişan’a övgü yağdırdı. Buse Varol instagram hesabından “Daha 4 ayda ne kadar mükemmel bir baba olduğunu gösterdin sevgilim. Burak dünyanın en şanslı bebeği. İlk babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz.... diye yazdı.





ALİŞAN’DAN KARŞILIK

Alişan ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

BABAM ve OĞLUM... Hep hayalini kurardım bugünün.. Evlenip,çocuk sahibi olup Babalar Gününü kutlamak...Allah’ıma şükürler olsun ki önce karşıma Buse’yi çıkardı, sonra da bir evlat verdi bana… Ve bugün Baba’lar günümü kutluyor en yakınlarım, sevdiklerim, arkadaşlarım… Her kutlama telefonundan sonra Allah’ıma binlerce şükürler diliyorum... Seneye İnşallah Burak konuştuğunda bana Baba’cım dediğinde çok daha başka duygularla paylaşım yapacağım..Allahım o günleri de gösterirse...Babam ve oğlumun bu fotoğrafıyla,başta Babam olmak üzere,bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyorum… Babasını kaybetmiş herkese bu özel günde sabırlar diliyorum..



