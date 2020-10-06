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  • Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş
06 Ekim 2020 Salı 12:05 | Son Güncelleme:

Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş

Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş

Alişan ve Buse Varol Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş, geçen yıl şubat ayında da ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına almıştı. Çift, geçen aylarda ise müjdeyi patlatmış ve bir bebekleri daha olacağını duyurmuşlardı.

Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Buse Varol, sosyal medyadan hamilelik sürecini paylaşmaya devam ediyor. Bir kız çocuğu bekleyen Varol, Instagram hesabından oğlu Burak'la yeni bir karesini paylaştı. Paylaşımına, "Burak'ın poz ver deyince ilk hareketi bu. Bana bakmayın hiç, kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş, burnum her sabah düzenli olarak şişiyor. 21. Hafta" notunu düştü.

Buse Varol'un paylaşımı 1 saatte 50 bini aşkın beğeni aldı...

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