Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş

Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Buse Varol, sosyal medyadan hamilelik sürecini paylaşmaya devam ediyor. Bir kız çocuğu bekleyen Varol, Instagram hesabından oğlu Burak'la yeni bir karesini paylaştı. Paylaşımına, "Burak'ın poz ver deyince ilk hareketi bu. Bana bakmayın hiç, kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş, burnum her sabah düzenli olarak şişiyor. 21. Hafta" notunu düştü.

Buse Varol'un paylaşımı 1 saatte 50 bini aşkın beğeni aldı...