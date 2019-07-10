Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7464
  • 6,4474
  • 255.32
  • 96840.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Buse Varol bu fotoğrafı paylaştı! Takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi...

Buse Varol bu fotoğrafı paylaştı! Takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi...

Buse Varol bu fotoğrafı paylaştı! Takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi...

Buse Varol dün doktoru Furkan Kayabaşoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü oyuncu ve doktorunun benzerliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Buse Varol'un paylaştığı fotoğrafa takipçileri 'Allah'ım ya bu kadar birbirine benzeyen görmedim kardeş sandım' yorumlarında bulundular.

Buse Varol sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Güzel oyuncu dün doğum sürecinde yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı. Buse Varol'un bu paylaşımının ardından doktoru Furkan Kayabaşoğlu ile benzerliği sosyal medyada olay oldu. 




İŞTE BUSE VAROL'UN FOTOĞRAFINA GELEN O YORUMLAR

Allah'ım ya bu kadar birbirine benzeyen görmedim kardeş sandım çok tatlısınız

Kardeş gibi benziyorsunuz

Ayni abiniz gibi çok benziyorsunuz

Yorumlari okumasam abi kardes olduklarini sanirdim. Ben mi birtek cok benzettim acaba.

Ben ilk başta abiniz sandım çok benziyorsunuz.

O kadar size benziyo ki ağbinız sandım

Doktorunuzdan çok abinize benziyo birbirinize benziyosunuz gerçekten

Ben sizi kardeş sandım nasıl bir benzerlik böyle

Çok benziyorsunuz kardeş gibi

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
ABD'li yönetmenden ilginç açıklama: Büyük olasılık film setinde ölürüm
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
<p>Dünyada 40 milyondan fazla, insan ticareti mağduru var. Avrupa´da her yıl kaybolan 250 bin çocuğu

'İnsanlık Dışı Bir Pazar: Kaçak Organ Piyasası'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri