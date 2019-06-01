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01 Haziran 2019 Cumartesi 11:21 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:21

Buse Varol: Bir tek ben mi benzetiyorum?

Buse Varol: Bir tek ben mi benzetiyorum"

Ünlü oyuncu Buse Varol dün sosyal medya hesabından Çağatay Ulusoy ve erkek kardeşi Kaan Varol'un fotoğrafını paylaştı.

4 ay önce anne olan Buse Varol sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu dün Çağatay Ulusoy ve erkek kardeşinin fotoğrafını paylaşıp 'Bir tek ben mi benzetiyorum?' diyerek anket başlattı. 

Anketten yüzde 58 evet çok benziyor, yüzde 42 'hayır alakası yok' oyu çıktı.

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