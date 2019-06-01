Buse Varol: Bir tek ben mi benzetiyorum?

4 ay önce anne olan Buse Varol sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu dün Çağatay Ulusoy ve erkek kardeşinin fotoğrafını paylaşıp 'Bir tek ben mi benzetiyorum?' diyerek anket başlattı.

Anketten yüzde 58 evet çok benziyor, yüzde 42 'hayır alakası yok' oyu çıktı.



