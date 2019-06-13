13 Haziran 2019 Perşembe 18:57 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:57
Buse Varol bir ilk dedi! Bu fotoğrafı paylaştı...
Buse Varol ve Alişan çiftinin Kıbrıs tatili devam ediyor. Buse Varol bugün sosyal medya hesabından oğlu Burak’ın fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu Buse Varol paylaştığı fotoğrafın altına ‘Denize ilk giriş’ notunu düştü. Varol’un paylaştığı bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Geçen sene dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin bebekleri Burak 13 Şubat’ta dünyaya gelmişti.