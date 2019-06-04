Eski bayramların daha iyi olduğunu söyleyen çift, "Artık bir mesajla bayramlaşıyor insanlar, ziyaretler yapılmıyor" şeklinde konuştu.

'Başıma bela aldım'

Kardeşini Çağatay Ulusoy'a benzeten ve sosyal medyadan paylaşan Buse Varol, "Başıma bela aldım, herkes yazıyor bana. Biz film izlemek istedik kararsızdık. "Delibal" filmini izleyelim dedik, ordaki halinden dolayı benzettim" ifadelerini kullandı.

'Okan'la bazı sorunlarımız var'

Alişan ise Demet Akalın'ın albümüne destek verip paylaşmayanları takipten çıkartmasına destek vererek "Haklı ben de olsam aynını yaparım, biz herkesin kitapını vs. paylaşıp destek oluyoruz" dedi.

Okan Kurt'la arasının nasıl olduğu sorulan Alişan,"Demet'le görüşüp konuşuyoruz bir problemimiz yok. Ama Okan'la (Kurt) tam barışmadığımız doğrudur, bazı sorunlar var" şeklinde konuştu.