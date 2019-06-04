  • $5,8397
  • 6,5727
  • 248.498
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Haziran 2019 Salı 05:38 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 05:38

Buse Varol: Başıma bela aldım

Buse Varol: Başıma bela aldım

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte Yeniköy Fiko Ocakbaşı'nda iftar yaptı. Mekan çıkışı konuşan Alişan, "Bayramda ilk iki gün sahnem yok. Son gün sahne alacağım" dedi. Buse Varol ise, "Burak olduğu için Alişan bayramda bizimle olacak" ifadelerini kullandı

Eski bayramların daha iyi olduğunu söyleyen çift, "Artık bir mesajla bayramlaşıyor insanlar, ziyaretler yapılmıyor" şeklinde konuştu.

'Başıma bela aldım'

Kardeşini Çağatay Ulusoy'a benzeten ve sosyal medyadan paylaşan Buse Varol, "Başıma bela aldım, herkes yazıyor bana. Biz film izlemek istedik kararsızdık. "Delibal" filmini izleyelim dedik, ordaki halinden dolayı benzettim" ifadelerini kullandı.

'Okan'la bazı sorunlarımız var'

Alişan ise Demet Akalın'ın albümüne destek verip paylaşmayanları takipten çıkartmasına destek vererek "Haklı ben de olsam aynını yaparım, biz herkesin kitapını vs. paylaşıp destek oluyoruz" dedi.

Okan Kurt'la arasının nasıl olduğu sorulan Alişan,"Demet'le görüşüp konuşuyoruz bir problemimiz yok. Ama Okan'la (Kurt) tam barışmadığımız doğrudur, bazı sorunlar var" şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı’nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama

Bir İpte Kaç Cambaz Oynar :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tam 70 kilogram! Devasa ''Kur'an-ı Kerim''

2019 Ramazan Bayramı mesajları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.