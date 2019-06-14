Buse Varol adım attı! Demet Akalın'dan bir paylaşım daha..

Magazin dünyasının ünlü isimleri Demet Akalın ve Alişan küs kaldıkları yılların acısını çıkarıyor. Geçtiğimiz gün beraber kahvaltı yapan ünlü şarkıcılar Mesut Özil Amine Gülşe çiftinin düğününde de biraraya gelmişti. Demet Akalın dün sosyal medya hesabından Alişan ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Akalın yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı 'tbt' etiketi ile paylaştı.





DEMET AKALIN VE ALİŞAN NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Seda Sayan'ın programına katılan Demet Akalın, eski arkadaşı Alişan ile neden küstüğünü bu sözlerle anlatmıştı...

Ona sekiz sene arkasında durup kardeşlik yaptığım için pişmanım. Onunla hesabımız bitmedi. Yüzüne tüküreceğim. Asla barışmam. Sekiz sene hiç kavga etmedik. Konuşamaz masumu oynamasın. Ben ona fazla sahip çıktım. Askerden geldiğinde onu mezardan ben çıkardım. Yapılan çok çirkin. Ona o kadar mesaj yazdım, yazdım, yazdım ' hayatından çıkıyorum' dedim. 'Peki' dedi.

Kocam son zamanlarda Alişan ile görüşmemi istemedi. Evimdeki misafirimi kovmak istedi. Niye yaptı bilmiyorum. Twitter'a "beyinsizlere inanan beyinsizler" diye yazdı. Beyinsiz yazmakla Demet’e 'beyinsiz' diyebiliyorum demek istedi. Sabaha kadar bekledim o mesajı silmedi.