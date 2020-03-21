Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti evde duramadı

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlüler, evlerinde sıkılınca sosyal izolasyon kuralına uyarak mesafeli şekilde spor yapmak için kendilerini sahile attı.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; virüsün ülkemizde yüzünü göstermesiyle birlikte kendilerini eve kapattıklarını belirten Buse Bahçekapılı, "Yürüyüş yapıp eve döneceğiz. Eşim de, ben de ofislerimizi kapattık, işlerimizi evden yürütmeye gayret ediyoruz. Umarım en kısa zamanda bu badireyi de atlatırız" dedi.