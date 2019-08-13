Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl sorunlarını geride bıraktı: Kocasının soyadını artık boynunda taşıyor

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Bayramı İstanbul'da geçiren ünlü çift, İstanbul'un sakinliğine dem vurarak, bu durum keyfini çıkarmak istediklerini dile getirdiler. Uzun süre keyifli vakitler geçiren ünlü çift restoran çıkışı objektiflere poz verdiler. Sinan Akçıl, "Bayramı İstanbul'da geçirmek istedik. İstanbul'un sakinliğini seviyoruz, kaçırılmayacak bir fırsattı." sözleriyle, bu durumdan bir hayli keyif aldıklarını dile getirdi.

KONSER ROTASINI DOĞUYA ÇEVİRDİ

Sinan Akçıl "Konser maratonuna kaldığımız yerden devam ediyorum ama bu sefer batıya değil, doğuya olacak. Bu sefer ki rotam Mardin olacak. Tarihi yapısı, kültürü ve medeniyetleriyle bambaşka bir şehir Mardin. Ayrıca tüm sanatçı dostlarıma da çağrımdır. Doğu illerimizde daha çok konser vereceğim." dedi.

BURCU KIRATLI'NIN KOLYESİ

Burcu Kıratlı'nın 'Akçıl' yazılı kolyesi ise muhabirlerin dikkatinden kaçmadı. Çift daha sonra Göcek'de tatil yapacaklarını dile getirerek birlikte mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptı.