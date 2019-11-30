Burcu Kıratlı ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Sinan Akçıl: Artık el ele çekemezsiniz
Oyuncu Burcu Kıratlı ile popçu Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı.
20 gün süren ayrılığın ardından ikili barışıp, yeniden evlenmeye karar verdi. Çift önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Mekândan ayrı ayrı çıkan Akçıl ile Kıratlı, ele ele görüntü vermekten kaçındı. Araç bulmaya çalışan ikiliden Akçıl, “Bizi artık el ele çekemezsiniz” diyerek yoldan çevirdikleri taksiye bindi.