Burcu Kıratlı 'boşanma partisi yaptı' haberlerine ateş püskürdü!

9 ay önce Amsterdam'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın bugün boşanacağı iddia ediliyor. Boşanmadan önce Burcu Kıratlı'nın ise 'boşanma partisi' düzenlediği öne sürüldü. Kıratlı'nın bir evde düzenlediği boşanma partisine ise ünlü isimlerin de katıldığı konuşuldu.

YALANLADI

İddiaları sert bir dille yalanlayan Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: " 'Boşanma Partisi' Söylemesi bile çirkin. Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz. Bu hassas dönemde bu tarz çirkin ve yalan haber yapmayın. Biraz saygı."