Burcu Kara hamaratlığını gösterdi! Ev yapımı salça yaptı

Beş kişiyle salça yapmaya kalktıklarını anlatan Kara, kazan başında çekilen fotoğrafını yayımlayarak şu notu düştü: “Bu yıl oldu salça işine de girelim dedik. Ne zor işmiş. Akşam oldu bununla uğraşırken. Bundan sonra salçanızı tasarruflu kullanın. Bir gram ziyan eden benim düşmanımdır.”