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  3. Burcu Kara hamaratlığını gösterdi! Ev yapımı salça yaptı
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:09 | Son Güncelleme:

Burcu Kara hamaratlığını gösterdi! Ev yapımı salça yaptı

Burcu Kara hamaratlığını gösterdi! Ev yapımı salça yaptı

Oyuncu Burcu Kara, kışlık hazırlıklarına başladı. Ünlü isim, önceki gün bahçede koca bir tencerenin içinde salça yaptı.

Beş kişiyle salça yapmaya kalktıklarını anlatan Kara, kazan başında çekilen fotoğrafını yayımlayarak şu notu düştü: “Bu yıl oldu salça işine de girelim dedik. Ne zor işmiş. Akşam oldu bununla uğraşırken. Bundan sonra salçanızı tasarruflu kullanın. Bir gram ziyan eden benim düşmanımdır.”

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