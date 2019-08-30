Burcu Esmersoy'un son halini görenler şaştı kaldı! 'Sen ne hale gelmişsin'

Burcu Esmersoy'un Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte Esmersoy'a gelen birbirinden dikkat çekici yorumlar...



"Sen ne güzeldin. Ne hale gelmişsin..."

"Yüzünüze ne oldu? Arı sokmuş gibi..."

"Gerçekten bu resimde çok farklısınız. Sizi tanıyamadım."

"Estetiğin ve botoksun gücü adına..."





