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  3. Burcu Esmersoy'un dudaklarına ne oldu? 'Ne dolgu var, ne botoks!'

Burcu Esmersoy'un dudaklarına ne oldu? 'Ne dolgu var, ne botoks!'

Burcu Esmersoy'un dudaklarına ne oldu" 'Ne dolgu var, ne botoks!'

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dolgu yaptırıp doğal olduğunu iddia edenler ile dalga geçti. Esmersoy, “Yani inan ne dolgu var ne botoks. Hiçbir şeyim yok. Çok karşıyım dolguya ve hiç yaptırmamayı düşünüyorum. Duaklarım doğal. Bizim ailede hep böyle” dedi.

Burcu Esmersoy Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda botoks ve dolgu yaptırp, doğal olduğunu söyleyenler ile dalga geçti. Ünlü güzel, Instagram’ın filtre özelliği ile çektiği videoda, “Yani inan ne dolgu var ne botoks. Hiçbir şeyim yok. Çok karşıyım dolguya ve hiç yaptırmamayı düşünüyorum. Duaklarım doğal. Bizim ailede hep böyle” cümlelerine söyledi.

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