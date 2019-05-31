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31 Mayıs 2019 Cuma 09:50 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:50

Burcu Esmersoy'un cevabı kafaları karıştırdı!

Burcu Esmersoy'un cevabı kafaları karıştırdı!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un bir takipçisine verdiği cevap kafaları karıştırdı.

Burcu Esmersoy dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Canım merhaba canım. Acayip tatlı bir şey oldu akşamüstü haber vereceğim " paylaşımını yaptı. Esmersoy'un bu yoruma cevabı 'amin' oldu. Burcu Esmersoy'un takipçileri merakla ünlü sunucunun vereceği müjdeyi bekliyor.

Burcu Esmersoy “Dünya Avucunuzda” programı ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

 

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