Burcu Esmersoy'un cevabı kafaları karıştırdı!

Burcu Esmersoy dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Canım merhaba canım. Acayip tatlı bir şey oldu akşamüstü haber vereceğim " paylaşımını yaptı. Esmersoy'un bu yoruma cevabı 'amin' oldu. Burcu Esmersoy'un takipçileri merakla ünlü sunucunun vereceği müjdeyi bekliyor.

Burcu Esmersoy “Dünya Avucunuzda” programı ile ekranlara gelmeye devam ediyor.