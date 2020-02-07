Burcu Esmersoy'dan flaş Berk Suyabatmaz kararı! 'Artık sessiz kalacağım'

Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni sevgililer Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını beğenen ve “Çağırırlarsa düğünlerine giderim” açıklamasını yapan Esmersoy, önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı.

‘ARTIK CEVAP VERMEYECEĞİM’

Suyabatmaz'ın 'Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!' çıkışından sonra muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan sunucu, “Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konudaki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim” dedi.